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В МИД РФ назвали последствия возможного отказа Японии от российского СПГ

В МИД РФ назвали последствия возможного отказа Японии от российского СПГ

МИД: российский СПГ найдет покупателей в случае отказа Японии от его закупки Если Япония откажется от покупки российского сжиженного природного газа, Россия быстро найдет для него других покупателей, заявила РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

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