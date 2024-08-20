Вскрылись новые загадочные детали убийства в СНТ полковника в отставке

Выяснились новые подробности убийства в садоводческом товариществе «Полет» в Новой Москве, где гастарбайтер расправился с четой пенсионеров – полковником в отставке, 83-летним Виктором Селезневым и его супругой.
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