Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Клипперс» не стали гарантировать контракт Эрика Гордона на 21 млн долларов. Защитник станет свободным агентом

«Клипперс» не станут гарантировать контракт атакующего защитника Эрика Гордона (34 года, 191 см) на сезон-2023/24, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх