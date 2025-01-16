Газа секторындагы конфликт яклары утны туктату турында килеште

Катар, АКШ һәм Мисыр арадашчылары Газа секторында утны туктату турында килешүгә иреште, дип хәбәр итте Катар премьер-министры, Тышкы эшләр министрлыгы башлыгы Мөхәммәд бен Абдеррахман әл Тани матбугат конференциясендә.
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