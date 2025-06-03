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Царьград

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Berliner Zeitung: Зеленский потерял поддержку военных даже в городе детства

Berliner Zeitung: Зеленский потерял поддержку военных даже в городе детства

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку среди военных, в том числе в своем родном Кривом Роге.

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