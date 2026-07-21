Лунная программа США объединила 70 стран

Маврикий стал 70-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis. Об этом сообщает НАСА. Соглашения от имени Маврикия подписал постоянный секретарь Министерства высшего образования, науки и исследований Маврикия Навиндсинг Джугмохунсинг.
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