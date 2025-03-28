Замглавы ЦБ Заботкин: неверная оценка доходов ведет к потребительским ошибкам

Чрезмерный оптимизм россиян при оценке своего финансового положения может в дальнейшем привести к потребительским ошибкам, считает заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, пишет газета "Ведомости".
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