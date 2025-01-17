Трех судей назначили в Воронежской области по указу Президента РФ

Сразу трое судей займут места в двух судах столицы Черноземья. Елена Федосова назначена на пост судьи Центрального районного суда Воронежа, а Вера Митина и Марина Шаблаева займут кресла судей Арбитражного суда Воронежской области.
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