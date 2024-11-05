Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области информирует, что с 1 января 2025 года максимальный срок пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение одного календарного года, за исключением иностранных граждан, которые прибыли с целью обучения, оформили патент, имеют трудовые отношения с работодателем или иной правовой статус.
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