Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области информирует, что с 1 января 2025 года максимальный срок пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение одного календарного года, за исключением иностранных граждан, которые прибыли с целью обучения, оформили патент, имеют трудовые отношения с работодателем или иной правовой статус.