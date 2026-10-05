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МОСИНФОРМ

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Отреставрированный Московский ипподром обеспечили надежным энергоснабжением

Отреставрированный Московский ипподром обеспечили надежным энергоснабжением

Для Центрального московского ипподрома создали новую инфраструктуру электроснабжения. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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