Отреставрированный Московский ипподром обеспечили надежным энергоснабжением

Для Центрального московского ипподрома создали новую инфраструктуру электроснабжения. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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