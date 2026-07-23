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Газета «Культура»

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В Москве завершились съемки новой версии фильма «Курьер»

В Москве завершились съемки новой версии фильма «Курьер»

В Москве завершился основной съемочный период новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер». Проект приурочен к 40-летию выхода оригинальной картины, юбилей которой отметят в 2027 году, сообщает кинокомпания «Кинотека».

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