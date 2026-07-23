В Москве завершились съемки новой версии фильма «Курьер»

В Москве завершился основной съемочный период новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер». Проект приурочен к 40-летию выхода оригинальной картины, юбилей которой отметят в 2027 году, сообщает кинокомпания «Кинотека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии