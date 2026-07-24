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Царьград

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СК передал «Форд Транзит» для СВО на харьковское направление

СК передал «Форд Транзит» для СВО на харьковское направление

«Форд Транзит» будет направлен на харьковское направление. Народный фронт Поморья продолжает выполнять заявки воинских подразделений, обеспечивая мобильность и логистику в зоне проведения специальной военной операции.

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