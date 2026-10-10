Новые дивизии на подходе: кто будет брать Славянск и Краматорск Согласно намерениям Генштаба ВС РФ, в течение текущего года процесс формирования и развёртывания новых частей и соединений продолжается.
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