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Генпрокурор РФ Игорь Краснов ведет прием граждан в Новосибирске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ведет личный прием граждан в ходе визита в Новосибирск.Часть из местных жителей обратились к Краснову лично, некоторые - по видеосвязи, так как живут в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

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