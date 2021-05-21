Генпрокурор РФ Игорь Краснов ведет прием граждан в Новосибирске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ведет личный прием граждан в ходе визита в Новосибирск.Часть из местных жителей обратились к Краснову лично, некоторые - по видеосвязи, так как живут в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.