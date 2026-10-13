Врачи ушли на свадьбу и бросили умирать? В Дагестане расследуют гибель 19-летней пациентки

В Дагестане сегодня судят врачей, которые обвиняются в смерти 19-летней пациентки. По версии следствия, пока девушка находилась без сознания, часть сотрудников больницы — ушла на свадьбу.
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