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Пятый канал

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Врачи ушли на свадьбу и бросили умирать? В Дагестане расследуют гибель 19-летней пациентки

Врачи ушли на свадьбу и бросили умирать? В Дагестане расследуют гибель 19-летней пациентки

В Дагестане сегодня судят врачей, которые обвиняются в смерти 19-летней пациентки. По версии следствия, пока девушка находилась без сознания, часть сотрудников больницы — ушла на свадьбу.

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