ФОТО: КОЛЛАЖ KANDINSKY Сегодня 63K прочитали Эскалация конфликта в "стране 404" набирает обороты, кажется, каждый день.
Поле битвы - Одесса: Хитрая ловушка на русских расставлена. Элиту уже вывозят в гробах
Комментарии
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Андрей Шишинов
"Я готов к переговорам с Путиным. Я подниму трубку, если Путин позвонит мне." А то я ему уже 2 года каждый день звоню-звоню, а он трубку не берёт. Обидно же...
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8 час.
Андрей Шишинов
Шаурмявочную... Десант из ближнего зарубежья уже готовится.
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8 час.
Галина Друзина
Одесса, Николаев и прочие города, у которвх есть выход к морю - это наши Российские города, Макрону бы надо это за рубить себе на носу.
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5 час.
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