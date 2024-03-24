Поле битвы - Одесса: Хитрая ловушка на русских расставлена. Элиту уже вывозят в гробах

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  • tatyanadavydkina
    А он уверен что Россия на это согласна?Пашинян решил ост...
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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;Я готов к переговорам с Путиным. Я подниму трубку, если Путин позвонит мне.&quot;                                                                                                                                                                                                                                  А то я ему уже 2 года каждый день звоню-звоню, а он трубку не берёт. Обидно же...
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