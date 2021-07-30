«Тоттенхэм» предложит 50 млн евро «Аталанте» за Ромеро

«Тоттенхэм» по-прежнему рассчитывает приобрести защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро. Лондонцы ведут переговоры с клубом из Бергамо и намерены улучшить предложение по футболисту до 50 млн евро без учета бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Тоттенхэм» по-прежнему рассчитывает приобрести защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро. Лондонцы ведут переговоры с клубом из Бергамо и намерены улучшить предложение по футболисту до 50 млн евро без учета бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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