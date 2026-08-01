На совещании в областной столице обсудили вопросы защиты детей, касающиеся предотвращения гибели несовершеннолетних на водных объектах.
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На совещании в областной столице обсудили вопросы защиты детей, касающиеся предотвращения гибели несовершеннолетних на водных объектах.
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