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Царьград

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ВСУ нанесли 32 удара по энергетическим объектам России за четыре дня

ВСУ нанесли 32 удара по энергетическим объектам России за четыре дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 32 атаках ВСУ на энергообъекты в российских регионах с 4 по 7 апреля.

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