Собянин: Столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Ремонт кабельных линий, проложенных по дну реки, является технически довольно сложной задачей Как сообщил жителям Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в настоящее время московские энергетики осуществляют уникальные работы по обновлению кабельных линий, расположенных под водами Москвы-реки.