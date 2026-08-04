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Строительство и развлечения стали лидерами во 2-м квартале 2026 года в готовом бизнесе

Строительство и развлечения стали лидерами во 2-м квартале 2026 года в готовом бизнесе

В России подвели итоги 2-го квартала в готовом бизнесе и франшизах в Туле. По данным аналитиков Авито, по росту спроса лидируют сферы строительства и развлечений, а по росту предложений – пункты выдачи товаров и автобизнес.

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