Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Леонид Попивняк
    ....и где вы увидели Грудинина в списках кандидатов....????...он уже отработанный материал и никому не интересен.......Прогноз на 2024 год
  • Светлана Филатова
    Думали,что воровство будет бесконечно...А ан нет на укров посмотрите,сша и от них уже отшатнулись👎Казахов прорвало ...
  • алекс кузь
    Скорее всего на выборах реально победит грудинин, но врагам легче не станет от того , что силовая команда и главноком...Прогноз на 2024 год

Воюем мы с Западом...

  Рубрика  "Вынесено  из  комментариев".Это не война с Украиной. И не война за Украину. Украину мы прое.

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