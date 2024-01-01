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Поварёнок с лучшими рецептами

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Терпуг запеченный в соусе терияки

Терпуг запеченный в соусе терияки

Вариант запеченной рыбы. Маринад мой любимый, использую его в основном для рыбы на пару, но в сочетании терпуг + соус + духовка - это просто сказка! Рыба получается очень нежная, сочная с имбирно-цитрусовым ароматом.

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