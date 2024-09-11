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В каких регионах приморцам отдохнуть бюджетно?

В каких регионах приморцам отдохнуть бюджетно?

Многие жители Приморского каря предпочитают отдыхать далеко за пределами Дальнего Востока, но те, кто не любит дальние перелеты и поездки, отдают предпочтения соседним регионам, например Амурской и Сахалинской областям, Хабаровскому краю, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор сервиса «ТВИЛ.

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