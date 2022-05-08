Офицеры столичного Следственного комитета в преддверии Дню Победы организовали для детей экскурсию в парк «Патриот»

В преддверии Дня Победы сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовали для воспитанников подшефного Зубцовского детского дома, расположенного в Тверской области, и учащихся «Школы юного следователя» экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
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