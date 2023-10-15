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MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл гонку и вернул лидерство в общем зачете, Виньялес – 2-й, Куартараро – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Инднезии. При этом итальянец сумел одержать победу после старта с 13-й позиции.

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