В SPO «Сегежи» помимо АФК «Системы» могут принять участие основные кредиторы 

В SPO лесопромышленного холдинга «Сегежа» помимо контролирующей АФК «Системы» могут принять участие основные кредиторы компании, передает “Интерфакс» со ссылкой на вице-президента по финансам и инвестициям Антона Рожкова.
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