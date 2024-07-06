Объявлен новый праздничный день: как россияне будут отдыхать в понедельник, 8 июля 2024 года Ольга ВайленкоВ 2024 году россияне отметят День семьи, любви и верности, который совпадает с понедельником, 8 июля.
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