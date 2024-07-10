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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

«Одного меняем на другого, а воз и ныне там» — В Крыму назначили восьмого министра здравоохранения с 2014-го года

Нового руководителя – Алексея Натарова – коллективу представил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов», – написал Аксёнов.

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