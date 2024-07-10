«Одного меняем на другого, а воз и ныне там» — В Крыму назначили восьмого министра здравоохранения с 2014-го года

Нового руководителя – Алексея Натарова – коллективу представил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов», – написал Аксёнов.