Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Продукция поставляется из 47 регионов России и трех стран СНГ В последние годы в Москве набирают популярность межрегиональные всесезонные ярмарки, на которых горожане могут приобрести свежие и экологичные товары.
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