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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас и Крейчикова потанцевали вместе на балу чемпионов «Уимблдона»

В Лондоне прошел бал чемпионов «Уимблдона». Победители в одиночном разряде Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова потанцевали друг с другом под песню Дуа Липы Dance The Night.

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