УМВД России по Ивановской области приглашает школьников региона принять участие во Всероссийской олимпиаде «На страже экономики»

В целях укрепления престижа службы в оперативных и следственных подразделениях по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями МВД России, вовлечения гражданской молодежи в процессы социального противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, популяризации государственной службы, а также выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес к дальнейшей работе в органах внутренних дел, формирования осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций профессий «оперуполномоченный подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции» и «следователь по расследованию экономических преступлений» Нижегородской академией МВД России среди учащихся всех регионов Российской Федерации проводится Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики».