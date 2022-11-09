ivanovonews

6 подписчиков

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Слава героям. Вы будете звездами на небе. Не забудем.В ходе спецоперац...
  • Генрих
    "дизайн-проект" это то же, что "масло-масленное". Disign в переводе на русский это проектНачалось голосова...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Восстанавливать надо утерянные посевные площади и подчинять их колхозам с гос подчинениемАграриям региона ...

УМВД России по Ивановской области приглашает школьников региона принять участие во Всероссийской олимпиаде «На страже экономики»

В целях укрепления престижа службы в оперативных и следственных подразделениях по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями МВД России, вовлечения гражданской молодежи в процессы социального противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, популяризации государственной службы, а также выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес к дальнейшей работе в органах внутренних дел, формирования осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций профессий «оперуполномоченный подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции» и «следователь по расследованию экономических преступлений» Нижегородской академией МВД России среди учащихся всех регионов Российской Федерации проводится Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх