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Захарова: предстоящие учения НАТО в Финляндии носят провокационный характер

Захарова: предстоящие учения НАТО в Финляндии носят провокационный характер

Предстоящие учения НАТО на территории Финляндии носят провокационный характер. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ставшая собеседницей РИА Новости.

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