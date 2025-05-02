Бакальчука проверят по статье о дискредитации армии России

«Лента.ру»: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС России Владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят на предмет нарушения статьи о фейках о Вооруженных силах (ВС) России из-за поста в его Telegram-канале.