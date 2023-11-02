В Крыму молодежный совет КЖД и фонд волонтеров собрали очередную партию вещей для нуждающихся

Члены Молодёжного совета Крымской железной дороги – активные участники всевозможных мероприятий: от спортивных соревнований и различных слётов до волонтёрской деятельности и социальных проектов, в том числе оказания помощи нуждающимся, сообщает ФГУП "КЖД"на своей официальной странице.
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