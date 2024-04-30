Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

В радикально-националистический курс прибалтийских режимов украинские беженцы вообще не вписываются, а у поляков появились проблемы на криминальном «рынке»: страны Евросоюза разделятся на тех, кто будет готов выдворять граждан Украины, подлежащих призыву, и тех, кто будет давать им убежище.

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