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«17 снарядов на каждую позицию»: комбат Ходаковский заявил о массированном огне ВСУ, на который нет ответа

«17 снарядов на каждую позицию»: комбат Ходаковский заявил о массированном огне ВСУ, на который нет ответа

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») рассказал массированном огне ВСУ, на который подразделения ВС РФ не отвечают.

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