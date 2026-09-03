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Россия проведет мировую премьеру стелс-беспилотников для запуска с Су-57Э

Россия проведет мировую премьеру стелс-беспилотников для запуска с Су-57Э

Российские стелс-дроны, способные запускаться с борта истребителя пятого поколения Су-57Э и решать широкий спектр боевых задач, впервые представят мировому сообществу на авиасалоне в Египте, который пройдет с 8 по 10 сентября.

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