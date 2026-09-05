Путин в Нижнем Новгороде и прорыв Абрамовой в топ-5: кто из губернаторов ПФО ударно провел конец лета

«ФедералПресс» продолжает отслеживать, насколько активно главы приволжских регионов проявляют себя на «внешнеполитическом» контуре – встречаются с членами кабмина РФ, руководителями крупных ведомств и корпораций, участвуют в значимых совещаниях и форумах.