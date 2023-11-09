“Это удивительный фильм”: Постановщица фильма “Капитан Марвел 2” вдохновлял...

“Это удивительный фильм”: Постановщица фильма “Капитан Марвел 2” вдохновлялась Final Fantasy VII: Advent ChildrenЕй очень нравится динамика “Детей пришествия” и яркие экшен-сцены, поэтому в The Marvels она старалась аккуратно ссылаться на знаменитый японский хит.
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