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“Это удивительный фильм”: Постановщица фильма “Капитан Марвел 2” вдохновлял...

“Это удивительный фильм”: Постановщица фильма “Капитан Марвел 2” вдохновлял...

“Это удивительный фильм”: Постановщица фильма “Капитан Марвел 2” вдохновлялась Final Fantasy VII: Advent ChildrenЕй очень нравится динамика “Детей пришествия” и яркие экшен-сцены, поэтому в The Marvels она старалась аккуратно ссылаться на знаменитый японский хит.

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