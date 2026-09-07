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Аргументы и Факты

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Диетолог Поляков сказал, сколько мяса птицы можно съесть в день

Диетолог Поляков сказал, сколько мяса птицы можно съесть в день

Норма мяса птицы в рационе зависит от задач, которые ставит перед собой человек, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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