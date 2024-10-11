Резкое похолодание до -5 °C обещают синоптики уже в это воскресение По данным Волгоградского ЦГМС, мороз ожидается в ночь на 13 октября.
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Резкое похолодание до -5 °C обещают синоптики уже в это воскресение По данным Волгоградского ЦГМС, мороз ожидается в ночь на 13 октября.