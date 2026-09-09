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Ростех

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«Октава ДМ» представила российские решения в области электроакустики на первой выставке «ИННОПРОМ. Индия»

«Октава ДМ» представила российские решения в области электроакустики на первой выставке «ИННОПРОМ. Индия»

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) продемонстрировал профессиональные микрофоны, цифровые устройства и решения для бизнеса на первой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.

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