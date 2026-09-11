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Царьград

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«Мы верим в мир»: Зеленский раскрыл, когда появятся первые результаты переговоров

«Мы верим в мир»: Зеленский раскрыл, когда появятся первые результаты переговоров

Первые результаты переговоров появятся к концу сентября – об этом заявил Зеленский.Владимир Зеленский рассчитывает на первые результаты переговоров по урегулированию конфликта с Россией уже к концу сентября.

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