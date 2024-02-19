Члены Евросоюза могут создать альтернативу НАТО в случае победы Трампа

По данным The Washington Post со ссылкой на источники, власти государств Европейского союза готовятся к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой Североатлантическому альянсу.