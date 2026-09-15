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Пятый канал

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В день 100 приступов рвоты: у девушки нашли редкое заболевание желудка

В день 100 приступов рвоты: у девушки нашли редкое заболевание желудка

Жительница Великобритании, 22-летняя Элла Рейк, рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием желудочно-кишечного тракта, из-за которого она не может нормально питаться и опасается за свою жизнь.

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