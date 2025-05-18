В Румынии соратника Джорджеску обвинили в попытке переворота

В Румынии после отмены результатов первого тура выборов президента в 2024 году готовился переворот с участием вооруженных наемников и соратника независимого кандидата Кэлина Джорджеску Хорациу Потры, пишет газета Politico со ссылкой на материалы следствия.
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