Новости о серии Redmi K90 освещают запланированные обновления для будущих суб-премиальных телефонов

Ожидается, что в ближайшие месяцы Xiaomi выпустит Redmi K80 Ultra. После этого появится серия Redmi K90, и новые утечки раскрыли некоторую информацию о субпремиальной линейке следующего поколения задолго до их выхода.
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