В Турции будут публиковать переговоры судей с ВАР

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) продолжает развивать судейство: вслед за стартом использования технологии полуавтоматического определения офсайда и привлечением иностранных видеоинспекторов решено публиковать записи переговоров арбитров с ВАР.
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