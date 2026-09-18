Опрос 'Займер': 46% русских планируют взять кредит до конца года

Опрос "Займер" показал: в 2026 году взять заем в МФО стало сложнее, считают 31,9% русских. Тем не менее, 46,3% респондентов планируют воспользоваться кредитами до конца года, несмотря на высокие ставки и частые отказы.
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